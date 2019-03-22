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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане безработные, желающие заниматься предпринимательством, получат по $260

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане безработным, желающим заниматься предпринимательством выдадут субсидии для погашения расходов, связанных с налаживанием бизнеса, в размере 2,2 миллиона сумов ($260).

Это утверждено постановлением президента "О государственном заказе по обеспечению занятости населения и созданию новых рабочих мест на 2019 год".

Согласно документу, безработные лица, изъявившие желание заниматься предпринимательством и прошедшие регистрацию в центре содействия занятости населения – для погашения расходов, связанных с налаживанием бизнеса получат субсидии в размере 2,2 миллиона сумов.

Кроме того, работодателям выплатят субсидии для погашения расходов, связанных с переподготовкой работника, принятого на работу по направлению центров содействия занятости населения в течение 6 месяцев ежемесячно в размере 810 тысяч сумов (около $100).

Организации, принявшей на работу лиц из социально нуждающихся слоев населения, при этом, превышающая минимальное число квотированных мест, в течение 12 месяцев будут выделены субсидии ежемесячно в размере 405 тысяч сумов. (около $50).

А на приобретение теплиц легкой конструкции, зерен, саженцев и средств орошения предприниматели могут получить субсидии в размере от 608 тысяч до 2 миллионов сумов ($70-$238).

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