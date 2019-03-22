Монголия предложила России строительство мясокомбината в близи границы

CA-NEWS (MNG) - С 3 по 15 марта министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Ч.Улаан побывал в Москве с рабочим визитом. В рамках визита он провел официальные переговоры с министром сельского хозяйства России Д.Н.Патрушевым, сообщает Монголия Сейчас.

Помимо сотрудничества в увеличении объемов поставок в Россию мяса и мясной продукции из Монголии, министр Ч.Улаан выдвинул предложение о совместном строительстве мясоперерабатывающего предприятия, карантинной зоны поблизости монголо-российской границы.

Министр сельского хозяйства России Д.Н.Патрушев сказал, что в общем объеме товарооборота двух стран в последние годы стабильно растет доля сельскохозяйственной продукции. На встрече стороны с целью улучшения качества монгольского скота договорились поставить из России чистопородный скот, а в целях сохранения генофонда скота провести совместные исследования на уровне научно-исследовательских институтов.

Министр Ч.Улаан отметил, что в рамках сотрудничества в области сельского хозяйства успешно реализовали 1 и 2 этапы программы по оздоровлению монгольского скота, и Монголия заинтересована продолжить совместно 3 этап.

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Б.Дэлгэрмаа, руководитель Главного управления по ветеринарии Д.Тумэндэмбэрэл, с российской стороны – заместитель министра сельского хозяйства С.Л.Левин, заместитель министра М.И.Увайдов, заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору К.А.Савенков.

В 2019 году в Монголии отмечают 60-летие освоения целины и развития земледельческой отрасли. И в этой связи Министр Ч.Улаан отметил большой вклад российских специалистов в развитие сельского хозяйства Монголии.