В Ашхабаде запретили цветные диски на автомобилях

CA-NEWS (TM) - Власти Ашхабада ввели новый запрет для автовладельцев, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана». Теперь водителям не разрешается устанавливать автомобильные диски всех расцветок, кроме серебряного (местное население называет этот цвет “снежок”). Не разрешены даже белые или темно-серые диски.

У водителей машин с дисками других цветов сотрудники дорожной полиции отнимают техническое удостоверение на автомобиль и отправляют на техосмотр. Обратно документы не отдают до тех пор, пока автовладелец не перекрасит или не поменяет диски.

В сервисах по обслуживанию автомобилей уже образуются очереди.

Многие автомобили марок Toyota, Lexus, Mercedes последних годов выпуска (2017-2019) имеют установленные диски темного цвета уже в стандартной комплектации. То есть даже новый автомобиль из автосалона не будет соответствовать новым требованиям.

«Сейчас лучше вообще не иметь собственного автомобиля», – возмущаются жители столицы.

Напомним, что с середины февраля в Туркменистане полицейские снова начали останавливать на дорогах и отгонять на штрафстоянки автомобили темных цветов, а также запрещать водить женщинам.