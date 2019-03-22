РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде запретили цветные диски на автомобилях

CA-NEWS (TM) -  Власти Ашхабада ввели новый запрет для автовладельцев, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана». Теперь водителям не разрешается устанавливать автомобильные диски всех расцветок, кроме серебряного (местное население называет этот цвет “снежок”). Не разрешены даже белые или темно-серые диски.

У водителей машин с дисками других цветов сотрудники дорожной полиции отнимают техническое удостоверение на автомобиль и отправляют на техосмотр. Обратно документы не отдают до тех пор, пока автовладелец не перекрасит или не поменяет диски.

В сервисах по обслуживанию автомобилей уже образуются очереди.

Многие автомобили марок Toyota, Lexus, Mercedes последних годов выпуска (2017-2019) имеют установленные диски темного цвета уже в стандартной комплектации. То есть даже новый автомобиль из автосалона не будет соответствовать новым требованиям.

«Сейчас лучше вообще не иметь собственного автомобиля», – возмущаются жители столицы.

Напомним, что с середины февраля в Туркменистане полицейские снова начали останавливать на дорогах и отгонять на штрафстоянки автомобили темных цветов, а также запрещать водить женщинам.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Таджикистана принял участие в карнавале Навруз (фото)
  • Популяция сайгаков в Монголии резко сократилась
  • АБР впервые профинансировал частную монгольскую компанию
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×