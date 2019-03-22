Правительство Узбекистана к концу года планирует сократить уровень безработицы в восьми областях

CA-NEWS (UZ) - Правительство планирует значительно снизить уровень безработицы к концу 2019 года в Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Хорезмской, Сырдарьинской, Наманганской и Ферганской областях.

По данным Министерства юстиции, в указе президента дано указание - создать в текущем году в стране 370 000 новых рабочих мест.

Постановление также предусматривает привлечение 182 тыс. человек на сезонную и временную работу.

По данным министерства, кроме того, в рамках государственного заказа планируется создать более 64 тысяч свободных рабочих мест, а для лиц, нуждающихся в социальной защите и затрудняющихся в поиске работы, – более 46 тысяч.