Все ключевые объекты сохранят в названии слово «Астана», - министр информации Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Все ключевые объекты сохранят в названии слово "Астана". Об этом заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в интервью программе "Открытый диалог", фрагмент которого он разместил у себя на странице в Facebook.



Все ключевые объекты города - "Астана Опера", "Астана-Арена", спортивные клубы, телеканал "Астана" и так далее - не будут менять наименования. Мы также сохраним, что очень важно, международный бренд "Астана". К примеру, Международный финансовый центр, авиакомпания Air Astana, велокоманда Astana, спортивная команда "Астана Арланс" - все это сохранит свои прежние названия", - сказал Абаев в интервью программе "Открытый диалог", фрагмент которого министр разместил у себя в соцсети.

Он заявил, что таким образом сохранится всемирно известный бренд "Астана", при этом начнет развиваться "новый бренд с огромным потенциалом - "Нур-султан".

Также Абаев прокомментировал слова акима Астаны о том, что после смены названия столицы ее жители продолжаn называться астанчанами.

"Вообще, само слово "Астана" удобно для нас, ведь оно в переводе означает "столица". На государственном языке мы продолжим жителей нашей столицы называть "астаналыктар". То же самое мы предлагаем сделать и на русском языке, называть горожан астанчанами", - сказал он.

В целом, как заверил Абаев, "процесс переименования не будет так радикален, как думают многие". "Прежде всего, акимат выберет максимально не затратный для государственного бюджета путь. Никто не ставит задачу в один день сменить все баннеры, вывески, объявления. Этого не будет", - сказал он.

Также, по словам министра, юридическую силу сохранят официальные документы, в которых указано старое название столицы. Смена документов будет происходить строго по истечению срока их действия.

Кроме того, Абаев высказался о смене названий улиц в областных центрах. "Большинство регионов переименовали свои улицы именем первого президента. Но, как вам известно, сегодня состоялось заседание республиканской ономастической комиссии, и по таким городам, как Атырау, Актобе, Костанай и Тараз было рекомендовано определить другие улицы и объекты для переименования. Мы не должны все это превращать в соревнование. Улицы имени Абая, Толе би, Абулхаир хана и других великих деятелей нашего народа несут огромную культурно-историческую ценность", - подчеркнул он.