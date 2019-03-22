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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-министр национальной экономики Казахстана стал помощником Токаева

CA-NEWS (KZ) -  Тимур Сулейменов назначен помощником президента Казахстана, говорится на сайте Акорды.

"Назначить Сулейменова Тимура Муратовича помощником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В начале марта 2019 года Сулейменов получил должность в Национальном банке. Его назначили заместителем председателя финрегулятора.

С 28 декабря 2016 года по февраль 2019 года Тимур Сулейменов занималпост министра национальной экономики РК.

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Свою трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан".

С 2009 по 2010 год занимал пост вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, был вице-министром экономического развития и торговли РК.

Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике с февраля 2012 года.

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