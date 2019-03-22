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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Секретариат премьер-министра Таджикистана опровергает информацию о болезни и отставке Расулзоды
Предыстория: Премьер-министр Таджикистана уходит в отставку по состоянию здоровья - СМИ

CA-NEWS (TJ) -  Секретариат премьер-министра Таджикистана опроверг информацию о болезни и возможной отставке Кохира Расулзода, как «построенную на предположениях и досужих вымыслов».

Секретариат заявил, что «состояние мремьер-министра Кохира Расулзода нормальное, он не нуждается в лечении и по прежнему с преданностью служит народу и Родине, выполняет свои обязанности на высоком ответственном государственном посту», сообщает сайт Ахбор.

Источники «Ахбор» ранее сообщили, что премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода собирается уйти в отставку по состоянии здоровья и сосредоточиться на своем лечении. 58-летний Расулзода, по словам собеседников «Ахбор», страдает от болезни печени и нуждается в квалифицированном лечении заграницей.

Официальное опровержение секретариата премьер-министра Таджикистана было опубликовано 22 марта государственным новостным агентством «Ховар».

Секретариат премьер-министра Кохира Расулзода официально заявляет, что материал о состоянии здоровья Кохира Расулзода, напечатанный в Akhbor.com, построен на предположениях и досужих вымыслов, и не соответствует действительности.


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