Секретариат премьер-министра Таджикистана опровергает информацию о болезни и отставке Расулзоды

CA-NEWS (TJ) - Секретариат премьер-министра Таджикистана опроверг информацию о болезни и возможной отставке Кохира Расулзода, как «построенную на предположениях и досужих вымыслов».

Секретариат заявил, что «состояние мремьер-министра Кохира Расулзода нормальное, он не нуждается в лечении и по прежнему с преданностью служит народу и Родине, выполняет свои обязанности на высоком ответственном государственном посту», сообщает сайт Ахбор.

Источники «Ахбор» ранее сообщили, что премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода собирается уйти в отставку по состоянии здоровья и сосредоточиться на своем лечении. 58-летний Расулзода, по словам собеседников «Ахбор», страдает от болезни печени и нуждается в квалифицированном лечении заграницей.

Официальное опровержение секретариата премьер-министра Таджикистана было опубликовано 22 марта государственным новостным агентством «Ховар».

Секретариат премьер-министра Кохира Расулзода официально заявляет, что материал о состоянии здоровья Кохира Расулзода, напечатанный в Akhbor.com, построен на предположениях и досужих вымыслов, и не соответствует действительности.