Кто станет следующим президентом Казахстана: Дарига Назарбаева или Касым-Жомарт Токаев? - Meduza

CA-NEWS (KZ) - Новым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, который до отставки Нурсултана Назарбаева возглавлял верхнюю палату парламента страны. Он будет полноценным главой государства — хотя и не сможет вносить изменения в конституцию Казахстана. Но весной 2020 года должны состояться новые выборы президента, и многие эксперты сомневаются в том, что Токаев примет в них участие. Возможным кандидатом называют Даригу Назарбаеву, дочь первого президента, которая сменила Токаева на посту спикера сената. «Медуза» коротко рассказывает об обоих претендентах на пост главы государства.

Кадровый дипломат без опыта в экономике

Выпускник МГИМО, в 1970-х годах Касым-Жомарт Токаев работал в советской дипмиссии в Сингапуре, позже — в Китае. В 1992 году его назначили заместителем министра иностранных дел независимого Казахстана, а через два года он возглавил МИД страны. Этот пост он занимал вплоть до 1999 года, представляя страну в тот период, когда Назарбаев концентрировал в своих руках единоличную власть и подвергался за это довольно резкой критике на Западе.

В 1999-2002 годах Токаев был премьер-министром Казахстана, после чего вернулся на работу во внешнеполитическое ведомство. В это время страна активно лоббировала собственное избрание в председатели ОБСЕ, рассматривая это как полноценное признание Казахстана в статусе региональной державы. Против выступали, в частности, США, выдвигая в адрес режима Назарбаева обвинения в нарушении прав человека. Именно в этот период погибли некоторые известные оппозиционеры.

Казахстан в итоге стал председателем ОБСЕ уже после ухода Токаева в верхнюю палату парламента, которую он возглавил в 2007 году. Спикером сената он пробыл до 2011 года, после чего снова временно вернулся на дипломатическую службу: до 2013 Токаев занимал пост заместителя генсека ООН, а потом вновь вернулся в сенат.

Казахстанская политика остается довольно закрытой, поэтому, за исключением формальных биографических сведений, о Токаеве мало что известно. В обращении к нации Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вместе с Токаевым они работали «с первых дней независимости Казахстана». Между тем в другом месте той же речи он отметил, что видит «свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей». Касым-Жомарту Токаеву 65 лет, и к новому поколению его точно не причислить.

Кроме того, у Токаева нет никакого экономического опыта. А Назарбаев хоть и рапортовал о впечатляющих успехах экономики за время своего правления, всего три недели назад отправил в отставку правительство именно за то, что, по его словам, «реальные доходы населения не увеличиваются», а «системная работа так и не была выстроена».

С другой стороны, Токаев — наиболее опытный из действующих казахстанских дипломатов и человек, хорошо знакомый мировым лидерам, а закрепление за Казахстаном статуса региональной державы остается одной из целей политики Назарбаева. К тому же тот регулярно ссылается на опыт экономического чуда в Сингапуре, где Токаев проработал восемь лет.

Дочь президента со сложной семейной историей

Главным аппаратным конкурентом Токаева называют старшую дочь Назарбаева — Даригу. 20 марта она была назначена спикером сената — то есть заняла должность, освобожденную Токаевым. Дариге Назарбаевой 55 лет, бизнесом и политикой она активно занялась еще в 1990-е годы, когда возглавила телекомпанию «Хабар», ставшую первым новостным телеканалом в стране. В 2003 году Назарбаева организовала политическую партию «Асар» («Всем миром»), которая полностью поддерживала политику ее отца.

Но всего через несколько лет «Асар» был вынужден влиться в другой пропрезидентский проект — партию «Нур Отан» («Свет Отечества»), а Дарига Назарбаева оказалась в опале или, по крайней мере, выпала из публичного поля. Это произошло после того, как ее мужа Рахата Алиева обвинили в похищении, убийстве и даже в попытке государственного переворота.

Алиев работал в налоговых органах и в спецслужбах, а с начала 2000-х годов был послом Казахстана в различных государствах. В 2007 году, когда Алиев представлял Казахстан в Австрии, против него выдвинули обвинения в похищении топ-менеджеров крупнейшего казахстанского банка «Нурбанк». Алиев был задержан австрийской полицией, но суд отказался его экстрадировать. В 2009 году Алиев опубликовал книгу «Крестный тесть», в котором обвинил Назарбаева в коррупции. К слову, в книге упоминается и Токаев — он назван человеком, «не отличающимся особенной смелостью», и участником некоторых сомнительных строительных схем. В Казахстане книга Алиева запрещена. В 2014 году Алиев сам сдался властям Австрии и вскоре был найден повешенным в ванной комнате тюрьмы.

Почти все это время Дарига Назарбаева не появлялась на публике. Только в 2012 году она вновь была избрана в нижнюю палату парламента Казахстана — мажилис. В апреле 2014 года депутаты единогласно избрали ее заместителем председателя мажилиса, впоследствии она стала вице-премьером и была избрана в сенат республики.

Имя Назарбаевой фигурирует в «Панамских архивах»: в период своего неучастия в публичной политике она была владелицей офшорной компании на Британских Виргинских островах, еще две принадлежали одному из ее сыновей. От имени другого ее сына на странице в фэйсбуке недавно было выложено признание в том, что он страдает наркозависимостью, после чего аккаунт был удален.

Даригу Назарбаеву иногда сравнивают с Гульнарой Каримовой — дочерью другого среднеазиатского авторитарного лидера, президента Узбекистана Ислама Каримова. После смерти отца Каримову осудили за хищения и вымогательства денежных средств. Считается, что у нее тоже могли быть политические амбиции, однако проблемы у нее начались еще при жизни отца. К тому же, она вела куда более активную публичную жизнь, которая могла раздражать президента.

Наряду с Назарбаевой и Токаевым, политологи называют еще нескольких потенциальных кандидатов на пост президента страны. Речь, в частности, о Самате Абише — сыне младшего брата Назарбаева, который занимает пост заместителя главы Комитета нацбезопасности. Однако его воспринимают как ставленника спецслужб, и это может отпугнуть президента. Другой возможный кандидат — экс-премьер Имангали Тасмагамбетов, который сейчас работает послом Казахстана в России и считается довольно популярным политиком.

Очевидно, что итоговое решение будет зависеть от Назарбаева, который, по словам политолога Аркадия Дубнова, «вполне дееспособен». И кто бы в итоге ни стал президентом, ему (или ей) придется серьезно постараться, чтобы справиться с влиянием «лидера нации», которое Назарбаев закрепил за собой благодаря конституционной реформе последних лет. Первое же решение Токаева на посту президента — о переименовании столицы страны Астаны в Нурсултан, — может означать, что новый президент намерен не бороться с культом личности Назарбаева, а, наоборот, поддерживать его и зарабатывать на этом очки.