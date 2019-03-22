Назначен пресс-секретарь президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Курмангали Берик Уалиулы назначен пресс-секретарем президента Казахстана, сообщается на сайте Акорды.
"Распоряженем Главы государства Курмангали Берик Уалиулы назначен Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Занимавший ранее эту должность Укибай Айдос Ыдырысулы перешел на другую работу.
Курмангали Берик Уалиевич родился 4 января 1977 года в селе Ойчилик Семипалатинской области.
Завершил учебу в Институте театра и кино им. Т. Жургенова, Казахском национальном университете имени Аль-Фараби, Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете
Трудовой стаж:
· Корреспондент информационной программы "Новости Алматы" телекомпания "Таң" (1997);
· Редактор информационной программы "Новости" на телеканале "НТК";
· Ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы "Информбюро" на "31-м канале" (2000-2007);
· Руководитель Антикоррупционного медиа-центра "Нұр Медиа" (2009-2012);
· Заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012-08.2015);
· Советник первого заместителя Председателя партии "Нур Отан" (08.2015);
· Советник министра, Директор Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-06.2018);
· Руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (с 06.2018)