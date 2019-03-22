Назначен пресс-секретарь президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Курмангали Берик Уалиулы назначен пресс-секретарем президента Казахстана, сообщается на сайте Акорды.

"Распоряженем Главы государства Курмангали Берик Уалиулы назначен Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Занимавший ранее эту должность Укибай Айдос Ыдырысулы перешел на другую работу.

Курмангали Берик Уалиевич родился 4 января 1977 года в селе Ойчилик Семипалатинской области.

Завершил учебу в Институте театра и кино им. Т. Жургенова, Казахском национальном университете имени Аль-Фараби, Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете

Трудовой стаж:

· Корреспондент информационной программы "Новости Алматы" телекомпания "Таң" (1997);

· Редактор информационной программы "Новости" на телеканале "НТК";

· Ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы "Информбюро" на "31-м канале" (2000-2007);

· Руководитель Антикоррупционного медиа-центра "Нұр Медиа" (2009-2012);

· Заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012-08.2015);

· Советник первого заместителя Председателя партии "Нур Отан" (08.2015);

· Советник министра, Директор Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-06.2018);

· Руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (с 06.2018)