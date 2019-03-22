Мороз в 48 градусов зафиксирован в монгольском сомоне Зуунговь

CA-NEWS (MNG) - По сведениям Гидрометинститута Монголии, в феврале 2019 года самое большое количество осадков /13.2 мм/ выпало в сомоне Алтай аймака Ховд, сообщает Montsame.

Самая теплая погода - в +8,2 градуса - зафиксирована на территориии сомона Дашбалбар аймака Дорнод, а самая холодная – 48,5 градуса - в сомоне Зуунговь аймака Увс. Самая высокая скорость ветра - до 26 м/с - зарегистрирована в сомоне Гурвантэс аймака Умнуговь.

Абсолютная толщина снежного покрова на территории сомона Зуунговь аймака Увс достигла 24 см.