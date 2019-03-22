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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уроженец Узбекистана забил мужчину до смерти и залил его цементом в Ленобласти

CA-NEWS (UZ) -  В Ленинградской области местные правоохранители выяснили обстоятельства прошлогоднего убийства, которое совершил 30-летний уроженец Узбекистана. Он до полусмерти избил жертву, а затем залил ее цементом, передают «Невские новости».

По данным издания, подозреваемый был задержан в конце октября 2018 года. Следственный эксперимент помог установить, что мужчина надел жертве на голову пакет и обмотал его скотчем.

Затем в ход пошли ноги и цементный раствор. Стражи правопорядка обнаружили труп в одном из домов в поселке Назия. Об исчезновении мужчины полицейским рассказал 38-летний брат усопшего.

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