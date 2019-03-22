На Каракумском канале построят два водохранилища

CA-NEWS (TM) - Ведется работа по увеличению пропускной способности Каракум-реки (Каракумский канал), сообщил 21 марта «Туркменистан: золотой век».

Издание передает, что специалисты водного хозяйства планируют удлинить русло реки на 200 километров и направить амударьинскую воду в пустынные земли юго-запада Балканского велаята. Проект предполагает строительство водохранилища, которое позволит вернуть в оборот тысячи гектаров земли.

Чтобы улучшить водоснабжение западного Туркменистана, подразделения Госкомитета водного хозяйства ведут строительство на Каракум-реке двух водохранилищ: в районе города Берекет вместимостью 18 миллионов кубометров и Данатинского – до 45 миллионов кубометров воды питьевого, промышленного и сельскохозяйственного назначения. На 1006 километре русла реки ведется строительство перегораживающего и регулирующего сооружения для улучшения водоснабжения города Сердар.

Отмечается, что в настоящее время общий запас влаги, накопленной в 4 водохранилищах страны составляет около 2,7 миллиарда кубометров. Издание передает, что было очищено свыше 260 гектаров прибрежной зоны, на которых высажено 212 тысяч растений. Сейчас идет посадка тутовых деревьев.

Обслуживанием реки занимается объединение «Каракумдерьясувходжалык» – одно из подразделений Госкомитета водного хозяйства Туркменистана.