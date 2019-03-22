Кризис в Венесуэле: более миллиона детей школьного возраста не ходят в школу

CA-NEWS (CA) - Убийства, задержания, пытки; отключения электричества, перебои с подачей воды, коллапс систем здравоохранения и образования. Все это происходит в Венесуэле, которая переживает также политические проблемы – оппозиция не признает власть действующего президента. Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет представила отчет о ситуации в Венесуэле членам Совета ООН по правам человека, говорится на официальном сайте организации.



Она обеспокоена тем, что американские санкции еще более усугубят кризис, который углубляется с июня прошлого года. Особенно страдают дети, женщины, пожилые люди и представители коренных народов. В стране – перебои с подачей воды и электроэнергии: совсем недавно по всей Венесуэле надолго отключилось электричество. «Этот инцидент свидетельствует о состоянии инфраструктуры», – сказала Бачелет. «Нехватка воды и газа, коллапс системы общественного транспорта, тяжелая экономическая ситуация и гиперинфляция приводят к социальным протестам», – добавила она.

Более миллиона детей школьного возраста в Венесуэле не ходят в школу: им там нечего есть, не работает общественный транспорт – не на чем добраться, не хватает учителей – из-за кризиса многие покинули страну. Ухудшилась ситуация в области здравоохранения: растут показатели материнской и детской смертности, а инфекции, которые еще недавно успешно контролировались, стали снова распространяться.

На фоне резкого ухудшения уровня жизни власти наступают на права и свободы граждан, в частности, преследуя участников акций протеста. «Мое Управление зафиксировало многочисленные нарушения прав человека со стороны сил безопасности и проправительственных вооруженных групп, включая чрезмерное использование силы, убийства, произвольные задержания, пытки и жестокое обращение с заключенными, угрозы и запугивания», – сообщила Бачелет. По ее словам, из Управления ООН по правам человека не раз сообщали об этих и других нарушениях, а в докладе, который будет представлен в Совете в июне будут изложены дополнительные подробности.

В Венесуэле сейчас находится команда сотрудников Управления по правам человека. «Очень важно, чтобы они могли беспрепятственно работать, а те, кто с ними встречался, не подвергались бы за это преследованиям», – подчеркнула Мишель Бачелет. По ее словам, в настоящее время в Управлении расследуют сообщения о внесудебных казнях, возможно совершенных силами безопасности страны. По имеющимся данным, таким образом были убиты 205 человек. «Еще 37 человек были убиты в Каракасе в январе 2019 года, – отметила Бачелет. – Есть основания предполагать, что эти убийства совершены по тому же сценарию».

Верховный комиссар также остановилась на ущемлении свободы прессы, в том числе преследовании и запугивании журналистов, и напомнила о том, что три миллиона жителей Венесуэлы покинули страну. Она отметила, что многие из них бежали без средств к существованию, а чтобы добраться до пункта назначения им пришлось преодолеть тяготы долгого пути и многочисленные препятствия на границах. Она призвала международное сообщество помочь странам региона, принимающим потоки мигрантов.

В своем выступлении Верховный комиссар ООН по правам человека также заявила об острой необходимости политического диалога, который помог бы преодолеть раскол в венесуэльском обществе.