В Алматы прошел флешмоб в поддержку Елбасы

CA-NEWS (KZ) - Жители Алматы приняли участие во флешмобе в поддержку Елбасы - Первого Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Рассказать о своем отношении к человеку, который вел суверенное государство уверенной рукой к процветанию, пришли алматинцы и гости южной столицы.

- Елбасы всегда останется в наших сердцах, этто наш первый Президент. Мы его любим, ценим и уважаем.

- Уход Назарбаева, конечно, был ударом.

- Тридцать лет у руля стоял, хорошо правил, поднял Казахстан, создал новый город, который назван в его честь, поэтому надеемся мы все, что будет дальше хорошо, лучше, и все казахстанцы с пониманием воспримут сложившийся новый курс, который будет продолжен.