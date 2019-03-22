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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы прошел флешмоб в поддержку Елбасы

CA-NEWS (KZ) -  Жители Алматы приняли участие во флешмобе в поддержку Елбасы - Первого Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Рассказать о своем отношении к человеку, который вел суверенное государство уверенной рукой к процветанию, пришли алматинцы и гости южной столицы.

- Елбасы всегда останется в наших сердцах, этто наш первый Президент. Мы его любим, ценим и уважаем.

- Уход Назарбаева, конечно, был ударом.

- Тридцать лет у руля стоял, хорошо правил, поднял Казахстан, создал новый город, который назван в его честь, поэтому надеемся мы все, что будет дальше хорошо, лучше, и все казахстанцы с пониманием воспримут сложившийся новый курс, который будет продолжен.

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