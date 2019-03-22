АБР финансирует строительство солнечной электростанции в Монголии

CA-NEWS (MNG) - На территории Центрального аймака в местности Хошигийн хондий ведётся строительство солнечной электростанции. 20 марта представители Азиатского банка развития, Leading Asia private infrastructure fund (LEAP), компаний “Тэнуун гэрэл констранкшн” и “Сермсанг пауэр корпорэйшн паблик” подписали кредитный договор о финансировании работ станции на сумму в 18,7 млн. долларов, сообщает Монголия Сейчас.



Согласно договора будет завершено строительство и сдана в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью в 15 МВт, которая будет передавать электроэнергию в обеспечивающую более 80 процентов электроэнергии страны центральную энергосистему.

По словам директора Департамента по деятельности частного сектора АБР Майкла Барроу: “Мы верим, что будут созданы условия для успешной реализации проекта по внедрению в Монголии опыта прогрессивных технологий по строительству и эксплуатации солнечной электростанции в Японии и Таиланде.”

Реализация данного проекта даст возможность в производстве в стране 22,3 млн. квт/ч электроэнергии и снизить годовой выброс углерода на 26 400 т.

Проект строительства солнечной электростанции реализует компания “Тэнуун гэрэл констракшн”, акционерами которой являются таиландская компания “Сермсанг пауэр корпорэйшн паблик”, японская “Шарп энержи солюшнс корпорэйшн” и монгольские “АМОЕ солар” и “Эс эйч энержи солюшн”.