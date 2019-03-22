В Ташкенте сменился глава УБДД

CA-NEWS (UZ) - Начальником Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента назначен подполковник Рафикжон Кулдошевич Жалилов. Приказ об этом подписал министр внутренних дел Узбекистана, сообщила пресс-служба ГУВД.

До этого назначения подполковник Рафикжон Жалилов занимал должность командира спецдивизиона бригады ДПС УБДД столицы, передает Газета.уз.

Пост начальника УБДД был вакантным с мая прошлого года после увольнения Барата Маменова.