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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте сменился глава УБДД

CA-NEWS (UZ) -  Начальником Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента назначен подполковник Рафикжон Кулдошевич Жалилов. Приказ об этом подписал министр внутренних дел Узбекистана, сообщила пресс-служба ГУВД.

До этого назначения подполковник Рафикжон Жалилов занимал должность командира спецдивизиона бригады ДПС УБДД столицы, передает Газета.уз.

Пост начальника УБДД был вакантным с мая прошлого года после увольнения Барата Маменова.

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