Шавкат Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Ирака

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования главе Ирака Бархаму Ахмаду Салеху в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения парома на реке Тигр.

Напомним, что в окрестностях Мосула на реке Тигр 21 марта пошел ко дну паром. В результате погибли по меньшей мере 54 человека, 28 пропали без вести.

Среди погибших большинство — женщины и дети, сообщил глава гражданской обороны Мосула. По его словам, многие из них не умели плавать. Спасти удалось по меньшей мере 12 человек.

По данным «Аль-Джазиры», на борту парома находились около 200 человек; крушение произошло во время празднования Навруза. Причиной крушения, по предварительным данным, стал перегруз.