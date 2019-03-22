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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Ирака

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования главе Ирака Бархаму Ахмаду Салеху в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения парома на реке Тигр.

Напомним, что в окрестностях Мосула на реке Тигр 21 марта пошел ко дну паром. В результате погибли по меньшей мере 54 человека, 28 пропали без вести.

Среди погибших большинство — женщины и дети, сообщил глава гражданской обороны Мосула. По его словам, многие из них не умели плавать. Спасти удалось по меньшей мере 12 человек.

По данным «Аль-Джазиры», на борту парома находились около 200 человек; крушение произошло во время празднования Навруза. Причиной крушения, по предварительным данным, стал перегруз.

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