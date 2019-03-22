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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В экспортных туркменских помидорах обнаружены насекомые вредители, - Россельхознадзор

CA-NEWS (TM) -  Туркменские помидоры, отправленные на экспорт в Оренбургскую область России, оказались заражены насекомыми вредителями. Об этом сообщает сайт Россельхознадзора.

Сообщается, что фитосанитарные сертификаты, с которыми сопровождалась партия томатов, были выданы в Туркменистане.

При проведении контроля в обеих партиях был обнаружен опасный карантинный объект – табачная белокрылка (Bemisia tabaci Gen.). Наличие личинок и имаго карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора».

За неделю до этого в Туркменистане была открыта микробиологическая лаборатория, в которой должны были проводиться исследования пищевой продукции для обеспечения ее безопасности и сертификации по международным стандартам.

В Туркменистане в рамках программы импортозамещения повсеместно строятся теплицы, в которых планируется выращивать овощи как для местного рынка, так и для экспорта продукции за рубеж.

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