Таджикистан предложил России провести очередную амнистию таджикских мигрантов

CA-NEWS (TJ) - Шестнадцатое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией состоялось 20 марта в Душанбе.

Как сообщает НИАТ «Ховар», таджикскую часть Межправкомиссии возглавил премьер-министр РТ Кохир Расулзода, российскую часть – первый заместитель председателя правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По итогам подписания состоялось заявление двух сторон представителям средств массовой информации.

Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода отметил, что "одним из важных аспектов сегодняшней повестки дня было утверждение основных параметров дальнейшего развития нашего сотрудничества в миграционной сфере".

"Российской стороне было предложено рассмотреть вопросы проведения очередной локализации и амнистии в отношении граждан Республики Таджикистан, которые находятся в нелегальном положении и въезд которым запрещён в Российскую Федерацию. Также министерствам и ведомствам сторон было поручено рассмотреть вопрос уменьшения стоимости патента и размер ежемесячной выплаты по налогам для трудовых мигрантов – граждан Республики Таджикистан, а также упрощения механизма тестирования на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации", - отметил таджикский премьер.

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Таджикистан и Российская Федерация являются стратегическими партнёрами. «Исходя из этого, мы рассматриваем все наши взаимоотношения, как в экономической, так и в культурной сфере. Действительно, в ходе работы Межправкомиссии мы рассмотрели целый ряд вопросов в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, культуры и по всем вопросам нашли решения. Очень важно, что мы обсудили вопросы, которые будут обсуждаться нашими лидерами в ходе встречи 17 апреля текущего года в Москве. Мы договорились о подготовке к подписанию целого ряда межправительственных и межгосударственных соглашений по ключевым вопросам нашего взаимодействия. Соответствующие поручения получили министерства и ведомства двух стран», – отметил Антон Силуанов.