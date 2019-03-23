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  23 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гафур Рахимов оставил пост президента Международной ассоциации бокса

CA-NEWS (UZ) -  Ушел со своего поста президент Международной ассоциации бокса (АИБА) Гафур Рахимов, 22 марта сообщает сайт ассоциации.

В своем заявлении, опубликованным на сайте АИБА, Рахимов указывает, что покидает свой пост ради сохранения олимпийского статуса бокса. По его словам, стремление международного олимпийского комитета (МОК) вывести бокс из олимпийских видов спорта продиктовано политическими мотивами.

Рахимов отметил, что развитие бокса для него важнее карьеры, и поэтому он покидает свой пост. Его полномочия перейдут к временному президенту.

Напомним, ранее МОК объявил о планах исключения бокса из программы Олимпийских игр 2020 года в Токио. МОК требовал снятия Рахимова, обвиненного в связях с криминалом и находящегося под санкциями Минфина США, с поста президента АИБА.

Впервые в санкционном списке американского Минфина Гафур Рахимов оказался в феврале 2012 году.

Его обвинили в причастности к деятельности восточноевропейской преступной организации «Братский круг» (Brothers' Circle). В документе Минфина прямо говорилось, что Рахимов «является одним из лидеров организованной преступности в Узбекистане, специализируясь на производстве наркотиков в Центральной Азии». Какими-либо судебными решениями эти обвинения не подтверждены. Сам Рахимов свою причастность к деятельности мафии отрицал.

Санкции предусматривают запрет для граждан и компаний из США иметь дела с Рахимовым.

В последние годы Рахимов проживал в ОАЭ, так как в Узбекистане его обвиняли по нескольким статьям, среди которых легализация преступных доходов и другие.

В середине июля МВД Узбекистана сообщило о том, что исключило Рахимова из списка разыскиваемых лиц.

27 июля прошлого года Гафур Рахимов вернулся в Узбекистан и провел в Ташкенте встречу с руководством Национального олимпийского комитета республики.

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