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  23 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Консул Узбекистана в Петербурге отправится в Ростов после скандала
Предыстория: Похожий на консула Узбекистана заснул за столом в ночном баре Петербурга

CA-NEWS (UZ) -  Генеральный консул Республики Узбекистан Джахонгир Иргашев будет переведен в новую дипмиссию среднеазиатского государства в Ростове-на-Дону. Причиной перевода называется возникший скандал из-за опубликованных фотографий, на которых похожий на него мужчина спит в ресторане на Московском проспекте. Об этом 22 марта сообщает «Телеграф» со ссылкой на собственный источник.
Источник также отметил, что Иргашев уже успел посетить Ростов-на-Дону с целью поиска подходящего помещения. Отметим, что власти Узбекистана заявляли о намерениях открыть диппредставительство в этом городе еще в ноябре 2018 года.

Кроме того, по словам источника, фотографии в СМИ могли направить подчиненные генерального консула Узбекистана.

Напомним, что фотографии были опубликованы изданием «Невские новости» 11 марта. На одной из фотографий был запечатлен похожий на дипломата спящий мужчина в ресторане на Московском проспекте, на другой — автомобиль с дипломатическими номерами, на котором предположительно и мог приехать консул.

Генеральное консульство Узбекистана появилось в Петербурге в марте 2018 года, спустя несколько месяцев, в августе того же года, Иргашев был назначен главой дипмиссии страны в северной столице.

Джахонгир Иргашев в 1999 году закончил Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. Затем, после небольшой практики, работал в системе МИД Узбекистана. В 2004–2006 году он занимал пост консула Узбекистана в Вашингтоне, а в 2009–2013 году работал первым секретарем посольства Узбекистана в Великобритании.

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