Рахмон объявил о начале реализации проекта по индустриализации Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о начале реализации четвертой национальной стратегической цели – индустриализации страны. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу,22 марта, в Душанбе, сообщает ТАСС.

Глава государства произнес речь во время поздравления граждан с наступлением Навруза – праздника весны и возрождения природы. Рахмон рассказал об открытии нескольких новых производственных объектов, а также обратил внимание на запуск работ по восстановлению Нурекской гидроэлектростанции – одной из мощнейших в стране.

Выступая перед гражданами, таджикистанский лидер подчеркнул, что создание десятков школ, детских садов, больниц, спортивных объектов и предприятий являются результатом общего труда и говорят об ускорении развития страны.

После выступления Рахмона собравшимся показали красочное световое шоу на тему Навруза: причудливые образы повествовали о смене времен года, стихиях и борьбе света и тьмы. Позже состоялся концерт с музыкальными номерами представителей разных регионов страны и других государств.