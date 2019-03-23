В Шахрисабзе стартовал международный фестиваль национальной одежды

CA-NEWS (UZ) - 21 марта, в день празднования Навруза, в Шахрисабзе состоялось торжественное открытие II Международного фестиваля Национальной одежды.

В мероприятии, организованном Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма, приняли участие дизайнеры из Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, России и Грузии, сообщила пресс-служба ведомства.

В конце фестиваля пройдет Церемония закрытия, где будут выбраны 3 лучших дизайнера в номинации «Золотая игла», лучшая модель «Биби Awards», а также победители в ряде других номинаций. Оценивать работу дизайнеров в качестве члена жюри будут гости из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Кроме того, в рамках фестиваля ожидается подписание меморандума между Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма и Центром Народной дипломатии ШОС в Узбекистане о регулярном проведении культурной и художественной деятельности Узбекистана и в странах ШОС.