РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В WhatsApp появятся новые функции

CA-NEWS (CA) -  Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам, сообщает портал WABetaInfo.

Одна из функций получила название «информация о переадресации». При ее активации пользователь мессенджера будет знать, сколько раз полученное им сообщение пересылалось между другими пользователями.

Другое нововведение заключается в том, что сообщения, которые были переадресованы более четырех раз, будут отмечены специальным символом.

Разработчики добавили эту функцию, чтобы помочь пользователям выявить часто пересылаемые сообщения. Это связано с тем, что такие сообщения могут содержать неверную информацию или спам.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МТС заявила, что будет защищать свои интересы в США по делу о «взятках в Узбекистане»
  • В Ташкенте сменился глава УБДД
  • В Атырау погиб полицейский, спасая девушку от суицида
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×