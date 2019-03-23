В WhatsApp появятся новые функции

CA-NEWS (CA) - Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам, сообщает портал WABetaInfo.

Одна из функций получила название «информация о переадресации». При ее активации пользователь мессенджера будет знать, сколько раз полученное им сообщение пересылалось между другими пользователями.

Другое нововведение заключается в том, что сообщения, которые были переадресованы более четырех раз, будут отмечены специальным символом.

Разработчики добавили эту функцию, чтобы помочь пользователям выявить часто пересылаемые сообщения. Это связано с тем, что такие сообщения могут содержать неверную информацию или спам.