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  23 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменская делегация отправится в Японию обсудить вопросы финансирования нефтегазовой отрасли и ТАПИ

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане на видеоселекторном совещании 20 марта была обсуждена подготовка туркменских чиновников к поездке в Японию, сообщает госинформагентство ТДХ.

В ходе визита планируется обсудить запуск завода по производству бензина из газа в Ахалском велаяте, а также уточнить детали проектирования и строительства второй очереди этого комплекса.

Напомним, что открыть завод намечалось в течение 2018 года.

Помимо этого, будут обсуждаться вопросы финансирования компанией Sumitomo соглашения по поставкам труб и другой продукции для разработки газового месторождения «Галкыныш», участия деловых кругов Японии в инвестиционных проектах нефтегазовой отрасли Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе госконцерна «Туркменгаз» Мырату Арчаеву провести встречи с руководителями Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, компаний Kawasaki Heavy Industries Co. Ltd, Mitsubishi Corporation, Toyo Engineering Co. Ltd., Sojitz, а также Японской компанией страхования экспорта и инвестиций (NEXI), Японского банка международного сотрудничества (JBIC) и Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, глава Туркменистана поручил членам делегации обсудить в Токио возможности финансирования газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. «Перспективным полем взаимодействия с финансовыми структурами и компаниями Японии видится реализация проекта газопровода ТАПИ», – цитирует президента туркменское госинформагентство.

Также вопросы сотрудничества с японскими коллегами поручено обсудить главе Госконцернов «Türkmenhimiýa» и председателю Агентства «Türkmenawtoulaglary» Министерства промышленности и коммуникации.

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