Районный центр и десяток сёл в Балканской области Туркменистана пострадали от селя

- Туркменистан, происшествия
- 14:10, 23 марта 2019
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CA-NEWS (TM) - Административный центр района Берекет и около десятка сёл в Балканской области Туркменистана пострадали от сели.
По сообщениям корреспондентов Азатлыка, в административном центре пострадали десятки жилых домов и госучреждений, десятки семей были вынуждены покинуть свои дома, закрыта железнодорожная станция Берекет. Эвакуированные жители временно размещены в местных учебных заведениях.
СМИ Туркменистана стихийное бедствие и его последствия не освещают.
Вместе с тем, власти страны впервые подтвердили наличие стихийного бедствия.
20 марта президент страны Гурбангулы Бердымухамедов вынес предупреждение за "несвоевременное принятие мер по организации необходимых работ, связанных с предотвращением селевого потока", министру обороны Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву и выговор начальнику Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана Доврану Дурдыеву.
По словам корреспондента Азатлыка, 18 марта во второй половине дня в районе Берекет прошли сильные дожди, 19 марта произошел сход сели.
Среди пострадавших населенных пунктов город Берекет, сёла Исгендер, Данеата, Узынсув, Гарагум, Согандарчылык, Обой.
В предыдущие годы случаи схода сели были в Ахалской и Балканской областях Туркменистана.