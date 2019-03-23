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  23 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Районный центр и десяток сёл в Балканской области Туркменистана пострадали от селя

CA-NEWS (TM) -  Административный центр района Берекет и около десятка сёл в Балканской области Туркменистана пострадали от сели.

По сообщениям корреспондентов Азатлыка, в административном центре пострадали десятки жилых домов и госучреждений, десятки семей были вынуждены покинуть свои дома, закрыта железнодорожная станция Берекет. Эвакуированные жители временно размещены в местных учебных заведениях.

СМИ Туркменистана стихийное бедствие и его последствия не освещают.

Вместе с тем, власти страны впервые подтвердили наличие стихийного бедствия.

20 марта президент страны Гурбангулы Бердымухамедов вынес предупреждение за "несвоевременное принятие мер по организации необходимых работ, связанных с предотвращением селевого потока", министру обороны Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву и выговор начальнику Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана Доврану Дурдыеву.

По словам корреспондента Азатлыка, 18 марта во второй половине дня в районе Берекет прошли сильные дожди, 19 марта произошел сход сели.

Среди пострадавших населенных пунктов город Берекет, сёла Исгендер, Данеата, Узынсув, Гарагум, Согандарчылык, Обой.

В предыдущие годы случаи схода сели были в Ахалской и Балканской областях Туркменистана.

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