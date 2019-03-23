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  23 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В январе-феврале 2019 года в Монголии зафиксировано 486 опасных явлений и происшествий

CA-NEWS (MNG) -  Более 480 опасных явлений/происшествий было зарегистрировано в Монголии в январе–феврале 2019 года, в результате которых погибло 17 человек, сообщает Montsame со ссылкой на главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.

По сравнению с показателем за первые два месяца прошлого года количество опасных явлений/происшествий снизилось на 38,4 процента или на 303 случая.

В указанный период произошел 431 пожар на объектах и 20 случаев заболеваний скота. Ущерб, нанесенный в результате опасных явлений/происшествий в январе-феврале текущего года составил 2.3 млрд.тугриков ($766 тыс.). На ликвидацию последствий израсходовано 107,8 млн.тугриков ($40 тыс.).

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