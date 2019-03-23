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  23 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Из-за звонков лжетеррориста с вокзалов Павлодара эвакуировали 240 человек

CA-NEWS (KZ) -  Из-за звонков нетрезвого лжетеррориста из авто- и железнодорожного вокзалов Павлодара эвакуировали 240 человек, передает Kazakhstan Today.

22 марта 2019 года в 18.49, 18.51, 19.04 на пульт оператора 102 позвонил мужчина и сообщил, что на вокзале заложена бомба.Незамедлительно сотрудниками полиции из автовокзала и железнодорожного вокзала эвакуировано 240 человек. В течение 30 минут саперами проведено обследование, взрывного устройства или других средств не обнаружено", - сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УКРК.

Позже полицейские задержали подозреваемого - жителя области, 1992 года рождения, который находился в состоянии опьянения.

Сотовый телефон изьят. Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточнили в полиции.

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