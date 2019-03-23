В Узбекистане задержан гражданин России, угнавший автомобиль

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CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана задержали гражданина Российской Федерации, который был за рулем угнанного в России автомобиля. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Узбекистана.

Задержание было произведено на погранично-таможенном посту «Навои». При проверке документов гражданина России, управлявшего автомобилем Toyota Camry было установлено, что данный автомобиль был угнан на территории России.

Гражданин был задержан, а по данному факту было возбуждено уголовное дело. В министерство внутренних дел России было направлено соответствующее уведомление.

В Узбекистане угон автомобиля карается лишением свободы на срок от пяти до 20 лет.