Какие шансы имеет премьер-министр Казахстана А.Мамин на президентских выборах 2020 года? - политолог

CA-NEWS (KZ) - По Конституции Казахстана премьер-министр занимает четвертую позицию, то есть, стоит третьим в очереди на замещение внезапно вакантной должности президента. То есть, гипотетически находится в потенциальном круге возможных кандидатов. Учитывая, что на пост премьер-министра Аскар Мамин был выдвинут фактически в канун запуска транзитного сценария, очевидно, он пользуется особым доверием Нурсултана Назарбаева, пишет в своем Telegram-канале политолог Талгат Калиев.

Вероятнее всего, одной из главных причин этого является высокая результативность и персональные волевые качества нового премьера. Позволяющие рассчитывать на его эффективность с работе и способность обеспечить улучшение социально-экономической ситуации, что чрезвычайно важно для успешного и благополучного завершения транзита.

В качестве кандидата в президенты Аскар Мамин на сегодняшний день обладает минимальными, в сравнении с остальными участниками транзитного процесса, шансами. Поскольку обладает минимальным опытом политической борьбы, предпочитая осуществлять работу в формате эффективного управленца, нежели политика. В данном контексте Аскара Мамина можно охарактеризовать как ярковыраженного технократа, осознанно не проявляющего политических амбиций, предпочитая сосредоточиться на реализации поставленных задач, пишет Калиев.

Однако это не гарантирует иммунитет от политических атак конкурентов и партнеров по транзитному процессу. Поскольку каждый из акционеров власти заинтересован в расширении своего жизненного пространства, что можно достичь лишь путем захвата чужого. То есть возвышение каждого над равными возможно лишь через принижение других.

Поэтому высокую вероятность представляют риски информационных и политических атак, а так же подрыва эффективности деятельности правительства. С целью последующего давления на каждого из членов Кабмина и реализации мер по замене их собственными, не подконтрольными премьер-министру ставленниками.

Результатом этих мероприятий может стать управленческий саботаж поручений и инициатив правительства, что способно подорвать позиции Аскара Мамина в транзитном процесса и исключение его из круга главных акционеров власти, заключил политолог.