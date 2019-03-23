Петиция против переименования Астаны в Нур-Султан набрала больше 43 тысяч подписей

CA-NEWS (KZ) - Петиция с требованием о сохранении названия столицы Казахстана за три дня, к субботе, 23 марта, набрала более 43 тысяч подписей.

В тексте петиции говорится:

"Мы, граждане Республики Казахстан, жители столицы, городов, районов и сёл страны, исходя из той самоочевидной истины, что каждый гражданин согласно Конституции обладает незыблемыми и неотчуждаемыми правами на свободу слова и мысли, требуем не переименовывать столицу Республики Казахстан, Астану, в город "Нурсултан" по следующим причинам:"

1. Имея множество секторов, где есть дефицит финансирования (образование, медицина, социальная помощь и др.), переименование столицы - это огромные вложения бюджетных средств, начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договоров;

2. Астана - это бренд, сформировавшийся с начала переноса столицы и только с недавнего времени узнаваемый на международной арене;

3. Переименовывание столицы - это важный вопрос, требующий обсуждения со всем народом Казахстана. Решение должно быть принято путем честного и открытого голосования (референдума)."

В четверг, 21 марта по сообщениям СМИ на площади перед мэрией Астаны были задержаны 20 человек, вышедшие на акцию протеста против переименования города.

Напомним, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 марта предложил переименовать Астану в Нур-султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Через несколько часов после заявлений Токаева парламент Казахстана на совместном заседании нижней и верхней палат одобрил это решение. Министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев заверил, что переименование будет "не затратным" и ключевые объекты города оставят слово "Астана" в своих названиях.

Мэр Астаны Бахыт Султанов заявил, что жители города и после переименования "останутся астанчанами", так как это уже "устоявшийся термин". Инициатива по переименованию "направлена на то, чтобы выразить благодарность и уважение народа первому президенту" "за реализацию идеи создания страны Великой степи", заявил он.

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о решении уйти в отставку. При этом он останется на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".