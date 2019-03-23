В Казахстане нагнетаются страсти. И не из-за отставки Н.Назарбаева, - политолог

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане, по всем признакам, нагнетаются страсти. И вызваны они, скорее, не добровольной отставкой президента Назарбаева и вполне конституционной передачей его полномочий председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву, пишет на своей странице в Facebook политолог Аркадий Дубнов.

Дело в другом, принявший полномочия президента, но не избранный президентом, К-Ж. Токаев согласно п.2 Ст. 48 Основного закона Казахстана «не вправе инициировать и вносить дополнения в Конституцию». А оглашённое им решение переименовать столицу страны Астану, что зафиксировано в Конституции, как раз и есть ее нарушение.

Молодой казахстанский юрист Джохар Утебеков в своём посте в фэйсбуке обратил на это очевидную конституционную несуразность, что вызвало бурный отклик в социальных сетях. Тысячи перепостов, многие тысячи лайков выразительно свидетельствуют о массовом недовольстве жителей Казахстана, причём не только Астаны, такой поспешной процедурой переименования столицы. Люди, пусть не слишком массово, - в стране праздники, отмечают Навруз, - уже выходят на улицы Алма-Аты протестовать.

То, что юрист Утебеков попал в самую болезненную точку, говорит тут же появившееся заявление Республиканской коллегии адвокатов, резко осудившее его пост в ФБ за «нарушение норм Конституции и законодательства»., отмечает Дубнов.

«Вполне в советском духе юристу было указано на «необходимость отвечать принципам нравственности..., в быту и личной жизни». Похоже, этот парень злостный неплательщик алиментов, а может, даже двое-, или слава Аллаху, троеженец!», - пишет политолог.

Но ни единого указания на суть претензий юриста относительно конституционности решения, принятого «транзитным» президентом Казахстана, в заявлении его коллег нет. Тем более, опровержений им сказанного.

А это значит, что казахстанский прецедент транзита власти, уникальный и вполне благопристойный по отношению к царящим в наших краях, где правят автократы, а то и тираны, представлениям том, что такое хорошо и что такое плохо, - уже удручает, заключил политолог.