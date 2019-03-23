ООН приняла резолюцию, призывающую Северную Корею вернуть всех похищенных граждан

CA-NEWS (CA) - Совет по правам человека ООН принял резолюцию, осуждающую Северную Корею. Резолюция призывает также к освобождению и возвращению на родину граждан Японии и других государств, похищенных Северной Кореей, передает NHK World.



Совет одобрил данную резолюцию в пятницу, 22 марта на своей встрече в европейской штаб-квартире ООН в швейцарском городе Женева.

Резолюция была внесена на рассмотрение Европейским Союзом, и в ней Северная Корея обвиняется в убийствах, пытках, сексуальном насилии и принудительном лишении свободы. Резолюция также требует возвращения похищенных граждан, удерживаемых Севером.

На протяжении последних 11 лет подобные резолюции, призывающие Северную Корею улучшить положение в области прав человека, неоднократно вносились на рассмотрение совместно ЕС и Японией и принимались Советом по правам человека.

В этом году Япония проголосовала в поддержку этой резолюции, однако решила не выступать в качестве одного из инициаторов ее внесения в надежде, что Пхеньян станет более открытым к диалогу, направленному на решение проблемы похищений.