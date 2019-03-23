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  23 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В этом году Монголия планирует привлечь средства финансирования на сумму $1.6 млрд

CA-NEWS (MNG) -  Директор статистического отдела Центрального банка (ЦБ) Монголии Д.Ган-Очир заявил на пресс-конференции для СМИ о том, что в текущем году платежный баланс страны выйдет с профицитом на 500 млн.долларов США. Так как, ожидается, что в этом году экспорт угля увеличится на 10 процентов по сравнению с прошлогодним показателем, достигнув 39 млн.тн, передает Montsame.

В настоящий момент цены угля выросли на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что окажет на сальдо платежного баланса положительное влияние.

По оценкам ЦБ, в целом, инвестиции в экономику страны будут стабильно продолжаться, и в этом году достигнут 1.6 млрд.долларов США.

"В начале года Монгольская ипотечная корпорация и Банк развития Монголии привлекли инвестиции на 300 млн.долларов США путем размещения ценных бумаг на международных фондовых биржах, что также повлияло на платежный баланс. Это показывает, что иностранные инвесторы настроены позитивно в отношении Монголии. В этом году импорт будет продолжать расти, но темпы его роста немного замедлятся. В результате давление на торговый баланс снизится, и внешнеторговый баланс выйдет с положительным сальдо", -отметил Д.Ган-Очир.

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