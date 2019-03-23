Астана официально переименована в Нур-Султан

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 марта подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан, говорится на сайте Акорды.

"В соответствии со статьей 9 закона от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю:

1. Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан.

2. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Токаев подписал поправки в Конституцию страны.



