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  23 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Астана официально переименована в Нур-Султан
Продолжение: Процедура переименования Астаны проведена в соответствии с законодательством, - министр юстиции Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 марта подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан, говорится на сайте Акорды.

"В соответствии со статьей 9 закона от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю:

1. Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан.

2. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Токаев подписал поправки в Конституцию страны.

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