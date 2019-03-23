Процедура переименования Астаны проведена в соответствии с законодательством, - министр юстиции Казахстана

CA-NEWS (KZ) - 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о внесении изменений в Конституцию, в соответствии с которыми столицей Казахстана является город Нур-Султан. Также президент подписал соответствующий Указ о переименовании столицы, говорится на официальном сайте Минюста.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев отметил, что поправки в Конституцию о переименовании столицы внесены в полном соответствии с Конституцией и законами РК. Министр юстиции рассказал о юридических тонкостях этой процедуры.

Министерство юстиции подготовило проект Указа для внесения на рассмотрение президенту вопроса о проведении референдума для переименования столицы, как это предусматривает статья 91 Конституции. Это предложение правительство в форме постановления направило Касым-Жомарту Токаеву. По закону, в таком случае, президент, либо лицо, принявшее на себя его полномочия, должно принять одно из трех решений:

1) передать вопрос на рассмотрение Парламента,

2) вынести вопрос на республиканский референдум,

3) отклонить предложение о внесении поправок в Конституцию.

Президент выбрал первый вариант и передал вопрос на рассмотрение парламента. Высший законодательный орган, в свою очередь, на совместном заседании палат принял закон о внесении поправок в Конституцию. Стоит отметить, что парламент может принять его при наличии положительного заключения Конституционного Совета о соответствии требованиям пункта 2 статьи 91 Конституции, которое было предоставлено, - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Далее закон скрепляется подписями спикеров палат парламента и премьер-Министра и направляется на подпись президенту. С момента подписания закон о внесении изменений в Конституцию вступил в силу.

Министр юстиции пояснил, что в соответствии с Законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" также проведена работа, необходимая для переименования столицы, в результате которой президент подписал Указ о переименовании столицы.

В соответствии с установленной процедурой, правительство вносит президенту представления по наименованию и переименованию областей, районов, городов. Это происходит на основании заключения республиканской ономастической комиссии и с учетом мнения населения соответствующей территории, ее местных представительных и исполнительных органов.

Для этого, учитывается мнение населения соответствующей территории путем проведения публичных слушаний в постоянных комиссиях маслихата, по итогам которых оформляют протокол. В данном случае, слушания прошли 20 марта и соответствующий протокол размещен на сайте astana.gov.kz. На основании слушаний и протокола, городской маслихат и акимат внесли соответствующее предложение в республиканскую ономастическую комиссию. Ее положительное заключение на предложение переименовать город получено 20 марта.

Министр юстиции подчеркнул, что несмотря на короткие сроки, все процедуры проведены в строгом соответствии с действующим законодательством.