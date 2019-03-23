Эмомали Рахмон совершил рабочий визит в Хатлонскую область

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершает сегодня, 23 марта рабочую поездку по Хатлонской области, где с его участием проходят церемонии открытия различных объектов, сообщает пресс-служба главы государства.

В городе Бохтар президент дал официальный старт возведению пассажирского терминала на площади 3 гектаров и ознакомился с Проектом развития общественного транспорта в Хатлонской области.

В ходе ознакомления с проектом было информировано, что его общая стоимость превышает $10 млн. Проект будет реализован в рамках сотрудничества правительства Таджикистана с Европейским банком реконструкции и развития.

Эмомали Рахмон в ходе ознакомления с проектом и беседы с ответственными лицами подчеркнул необходимость целенаправленной реализации проекта и эффективного использования привлечённых средств.

Пассажирский терминал будет построен на юго-западной части города Бохтар на автодороге Бохтар-Куляб, что будет способствовать упорядочению движения общественного транспорта и упрощению передвижения жителей и гостей в близлежащие города и районы.

В рамках рабочей поездки в города и районы региона Бохтар Хатлонской области президент посетил Государственный университет Бохтара имени Носири Хусрава и принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию факультета политики и государственного управления университета.

В Вахшском районе Хатлонской области глава государства посетил ООО «Бустон-2010», где дал старт севу хлопчатника.

Рабочий визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Хатлонскую область продолжается.