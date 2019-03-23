Исследование ЮНЕСКО демонстрирует плюсы и минусы искусственного интеллекта и побуждает к действиям

CA-NEWS (CA) - Искусственный интеллект незаметно присваивает функцию принятия решений и имеет далеко идущие последствия для прав человека, включая право на свободу слова, на частную жизнь и на участие в жизни общества. Так считает эксперт ЮНЕСКО Сянь Хун Ху, которая представила Совету ООН по правам человека новое исследование ЮНЕСКО в этой области, говорится на официальном сайте ООН.



Авторы доклада отмечают, что влияние искусственного интеллекта, или ИИ, как его принято называть для краткости, разнообразно: от контента наших соцсетей, определяемого с помощью алгоритмов, до решений, связанных с выборами. С одной стороны, пользователи имеют больше возможностей находить интересующую их информацию и формировать собственное мнение, с другой, алгоритмы сужают информационное поле, ограничивая таким образом плюрализм мнений.

С помощью ИИ можно блокировать контент, насаждающий ненависть и подстрекающий к насилию, но он используется и для того, чтобы подавить законное право на выражение мнений, и добиться справедливости в последнем случае очень трудно.

Зачастую «жертвой» искусственного интеллекта становится и право на частную жизнь – в результате непрозрачного сбора данных, предоставления их третьей стороне, раскрытия личной информации и отслеживания отдельных пользователей. В то же время именно ИИ может помочь обнаружить подобные злоупотребления.

Неоднозначна роль ИИ и когда речь идет о журналистике. Журналисты могут стать жертвой «цифровых» нападок, ИИ способен распространять заведомо ложную информацию, причем в таких масштабах, что дезинформация «заглушает» голоса настоящих журналистов. Но найти производителей подобных «фейков» помогает тоже ИИ.

Учитывая сложность проблем, возникающих в связи с развитием ИИ, в ЮНЕСКО считают, что подход к их решению должен носить всесторонний, междисциплинарный, глобальный и инклюзивный характер. Принципы, разработанные в ЮНЕСКО, могут послужить основой для разработки этических норм, стратегий и правил в области развития и использования искусственного интеллекта.