Президент Казахстана совершает рабочий визит в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта прибыл в Туркестан с первым рабочим визитом и встретился с представителями общественности Туркестанского региона, сообщает Акорда.

Токаев рассказал, почему выбрал Туркестан для своего первого рабочего визита:

"Я рад встретиться с вами в этом святом месте. Туркестан является золотой колыбелью нашей страны, символом нашей культуры и духовности, а также талисманом нашей нации. Не случайным было решение Первого Президента о придании этому городу особого статуса. Возрождение и обновление древнего Туркестана отражает правильность нашего развития. Для меня очень важно начать свой первый визит в качестве Президента в Туркестан", - приводит его слова Акорда в Twitter.

Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с археологическими и архитектурными памятниками Государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан", а также осмотрел мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави.

Во время посещения главе государства было доложено о ходе реставрационных работ на культурных объектах и благоустройстве территории музея-заповедника.