Бердымухамедов намерен наладить поставки машин Toyota в Туркменистан

CA-NEWS (TM) - В целях расширения сотрудничества с японской корпорацией Toyota президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил туркменским чиновникам посетить завод компании и ознакомиться с организацией производства, марками современных гибридных транспортных средств и электромобилей. Этот вопрос обсуждался на совещании 20 марта, которое было полностью посвящено визиту делегации Туркменистана в Японию, сообщает госинформагентство ТДХ.

Чиновникам было дано указание проработать вопрос поставки в Туркменистан автотранспортной техники новых модификаций марки Toyota.

Отметим, что как ранее сообщала «Хроники Туркменистана», в Ашхабаде был введен новый запрет на слишком темные или слишком светлые автомобильные диски. Многие автомобили марок Toyota, Lexus, Mercedes последних годов выпуска (2017-2019) имеют установленные диски темного цвета уже в стандартной комплектации. То есть даже новый автомобиль из автосалона не будет соответствовать новым требованиям, передают корреспонденты ХТ.