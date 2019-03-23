Конституционный совет Казахстана дал заключение о переименовании Астаны

CA-NEWS (KZ) - Конституционный совет Казахстана признал проект закона "О внесении изменений в Конституцию" соответствующим Конституции Республики Казахстан, говорится на официальном сайте совета.

"В Конституционный совет 20 марта 2019 года поступило обращение президента о даче заключения на предмет соответствия Конституции проекта закона "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Проектом закона пункт 3 статьи 2 Конституции изложен в новой редакции:

пункт 3. Административно-территориальное устройство республики, статус ее столицы определяются законом. Столицей Казахстана является город Нур-Султан".

В пункте 3-1 статьи 2 Конституции слово "Астана" заменено словом "Нур-Султан".

Сообщается, что проанализировав нормы основного закона применительно к предмету обращения, Конституционный совет исходит из следующего:

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Конституции "изменения и дополнения в Конституцию Республики выносятся на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента Республики при наличии заключения Конституционного Совета об их соответствии требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи".

2. В Нормативном постановлении от 9 марта 2017 года № 1 Конституционный совет отметил, что законом "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" (подписан 10 марта 2017 года) расширен перечень особо охраняемых конституционных ценностей: "Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные основателем независимого Казахстана, Первым Президентом - Елбасы, и его статус являются неизменными" (пункт 2 статьи 91 Конституции). Тем самым конституционно подтверждается историческая миссия Нурсултана Назарбаева в качестве основателя нового независимого государства Казахстан, обеспечившего его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, внесшего благодаря своему конституционному статусу и личным качествам решающий вклад в становление и развитие суверенного Казахстана, в том числе конституционных ценностей основного закона и основополагающих принципов деятельности республики".

Вносимые в Конституцию изменения, касающиеся переименования столицы "Астаны" в "Нур-Султан", связаны с признанием исторической роли и увековечиванием заслуг Первого Президента перед народом Казахстана, не затрагивают вопросы независимости государства, территориальной целостности республики, формы ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, и не противоречат требованиям пункта 3 статьи 91 Основного Закона.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 72, пунктом 3 статьи 91 Конституции, подпунктом 1) пункта 4 статьи 17, статьями 31-33, 37 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 41 Конституционного закона от 29 декабря 1995 года "О Конституционном совете Республики Казахстан", Конституционный Совет решил:

1. Признать проект закона соответствующим Конституции Республики Казахстан.

2. Согласно пункту 3 статьи 74 Конституции заключение Конституционного совета вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.