Дональд Трамп поздравил Шавката Мирзиёева с Наврузом

CA-NEWS (UZ) - Президент США Дональд Трамп поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с праздником Наврузом, сообщила пресс-служба главы государства.

"Желаю Вам, Вашей семье и народу Узбекистана радостного и процветающего Навруза. По случаю этого великолепного праздника многие в Америке и по всему миру вместе празднуют обновление и возрождение", - отмечается в поздравительной телеграмме.

"Мне доставило удовольствие встретиться с Вами в мае прошлого года и я весьма удовлетворен продолжающимся прогрессом осуществляемых Вами реформ. Американский народ и деловые круги продолжают изыскивать новые возможности для сотрудничества с Узбекистаном. Ценю Вашу поддержку по вопросу Северного коридора доступа в то время, как мы остаемся приверженными достижению устойчивого мирного урегулирования в Афганистане. Навруз муборак!", - добавил Трамп.