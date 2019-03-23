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  23 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минобороны Узбекистана и Центральное командование ВС США вместе отметили Навруз

CA-NEWS (UZ) -  21 марта в честь праздника Навруз официальными представителями Министерства обороны Узбекистана был организован праздничный вечер для зарубежных коллег в Центральном командовании Вооруженных сил США (город Тампа, штат Флорида). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В мероприятии приняли участие руководство Центкома ВС США и свыше 50 представителей государств, осуществляющих совместную деятельность в Америке.

Военнослужащими Узбекистана и членами их семей был организован праздничный стол из национальных узбекских блюд. Попробовав традиционный плов, самсу с зеленью и другие блюда участники высоко оценили узбекское гостеприимство и национальные блюда.

В рамках торжества состоялась презентация под названием «Новый Узбекистан» и продемонстрирован короткометражный документальный фильм «Путешествие по Узбекистану», освещающий растущий туристический потенциал страны.

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