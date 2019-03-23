Правительство Таджикистана простило компаниям $1,5 млн долга

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана списало долги компаний и предпринимателей по налогам, штрафам и пеням, которые у них накопились с 1 января 2011 года.

Согласно правительственному постановлению под N99, копия которого находится в распоряжении Радио Озоди, будут списаны долги на сумму около 14 млн. 268 тыс. сомони ($1,5 млн).

Налоговый комитет Таджикистана имеет право самостоятельно списать долг на сумму до 300 тыс. сомони. Более крупные долги могут быть списаны только в результате налоговой амнистии, разъяснил Радио Озоди сотрудник налогового ведомства страны.

Таджикистан входит в десятку стран с самой высокой налоговой нагрузкой. Об этом свидетельствует и опубликованное в прошлом месяце исследование «Paying Taxes 2019» (Налогообложение в 2019 году), которое проводит аудиторская компания PricewaterhouseCoopers в сотрудничестве со Всемирным банком. По результатам исследования, общая налоговая ставка Таджикистана составляет 67,3%, что является удельным весом налогов и взносов в прибыли компаний. Самая большая налоговая нагрузка – на Коморских островах (219,6%), в Аргентине (106%), Боливии и Эритрее (по 83,7%), Экваториальной Гвинее (79,4%), Палау (75,8%), Центральноафриканской Республике (73,3%), Колумбии (71,9%) и Афганистане (71,4%).

Год назад Ассоциация предпринимателей Республики Таджикистан сообщила, что в 2017 году более 200 тысяч таджикских предпринимателей прекратили деятельность. Решили уйти из малого и среднего бизнеса и те, кто работал по патенту, и те, у кого имелись удостоверения предпринимателя, сообщило руководство ассоциации.

Правда, власти приводят иную статистику. Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом недавно обнародовал данные, согласно которым за последние четыре года (2014-2017 гг.) в Таджикистане закрыли свой бизнес более 7,3 тысяч юридических лиц (субъекты среднего и крупного предпринимательства). Только в первом полугодии этого года 558 таких предприятий прекратили свое существование в первом полугодии этого года.

В Таджикистане многие предприниматели сетуют на налоговое бремя, в то время как компании, близкие к правительственным кругам, получают льготы и освобождаются от налоговых и таможенных выплат.

6 марта Маджлиси намояндагон – нижняя палата таджикского парламента – одобрил соглашение, согласно которому ООО «Амири» на 10 лет будет освобождено от таможенных и налоговых пошлин. Согласно подписанному документу, новые предприятия будут производить кондитерские изделия, крахмал и крахмальную патоку, а также мучные изделия. Для реализации соглашения фабрика намерена выделить свыше $23 млн. Глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фарруха Хамрализода, выступая перед депутатами парламента, сказал, что после ввода в эксплуатацию новых предприятий, компания «Амири» ежегодно будет производить не менее 27 тысяч тонн кондитерских изделий, 8 тысяч тонн крахмала и крахмальной патоки и 12,6 тыс. тонн мучных изделий.

Согласно документам, поступившим в распоряжение Радио Озоди, это ООО принадлежит Давлатову Зарифбеку Шарифовичу. Ранее несколько зарубежных СМИ, в том числе издание eurasianet.org и российская газета «Аргументы и факты» сообщали, что он приходится зятем президенту Таджикистана и является владельцем душанбинского рынка «Фаровон». В прошлом, до 2010 года, Давлатов был торговым представителем Таджикистана в ОАЭ.

Ранее несколько таджикско-китайских предприятий, в том числе, «Хуаксин Гаюр Цемент» и «Хуаксин Гаюр Индастриал», которые принадлежат Акбару Гуломову, сыну бывшего вице-премьера Асадулло Гуломову, были освобождены от налоговых и таможенных пошлин.

Толиб Мансур, эксперт по экономическим вопросам, говорит, что в Таджикистане, в отличие от стран Запада, от налоговых и таможенных пошлин освобождаются крупные компании, а не малые предприятия, которые больше нуждаются в этом. В странах ЕС налоговые льготы предоставляются малому бизнесу. Одной из самых лучших государственных поддержек стартового бизнеса в Европе считается немецкая. Так, например, в Германии первые два года существования малое предприятие освобождается от всех выплат (в Испании – на 5 лет), в кризис налог на прибыль снизили с 39% до менее чем 30%, уменьшили отчисления в фонды соцстрахования (взнос по безработице – с 6,5% до 3,3%).

Международный валютный фонд и Всемирный банк неоднократно критиковали Таджикистан за практику представления налоговых и таможенных льгот отдельным предприятиям. Такая практика в условиях рыночной экономики, по словам международных финансовых институтов, создает нездоровую конкуренцию между производителями и приводит к снижению поступлений в бюджет страны.