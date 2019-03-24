Вместо Гафура Рахимова пост главы AIBA занял президент Африканской конфедерации бокса

CA-NEWS (UZ) - Глава Африканской конфедерации бокса (AFBC) Мухаммед Мустасан назначен временно исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Решение о его назначении было принято после добровольной отставки Гафура Рахимова.

Как сообщает Inside the Games, Мустасан был выбран на заседании исполкома организации в формате телеконференции.

Ранее, 22 марта, президент AIBA, узбекистанец Гафур Рахимов заявил о намерении уйти в отставку. Рахимов был избран главой AIBA в ноябре 2018 года, несмотря на просьбу Международного олимпийского комитета (МОК) не выдвигать свою кандидатуру, поскольку это может повлиять на решение МОК о сохранении бокса в программе Олимпийских игр.

Напомним, ранее МОК объявил о планах исключения бокса из программы Олимпийских игр 2020 года в Токио. МОК требовал снятия Рахимова, обвиненного в связях с криминалом и находящегося под санкциями Минфина США, с поста президента АИБА. Впервые в санкционном списке американского Минфина Гафур Рахимов оказался в феврале 2012 году.

Его обвинили в причастности к деятельности восточноевропейской преступной организации «Братский круг» (Brothers' Circle). В документе Минфина прямо говорилось, что Рахимов «является одним из лидеров организованной преступности в Узбекистане, специализируясь на производстве наркотиков в Центральной Азии». Какими-либо судебными решениями эти обвинения не подтверждены. Сам Рахимов свою причастность к деятельности мафии отрицал.

Санкции предусматривают запрет для граждан и компаний из США иметь дела с Рахимовым.

В последние годы Рахимов проживал в ОАЭ, так как в Узбекистане его обвиняли по нескольким статьям, среди которых легализация преступных доходов и другие.

В середине июля МВД Узбекистана сообщило о том, что исключило Рахимова из списка разыскиваемых лиц.

27 июля прошлого года Гафур Рахимов вернулся в Узбекистан и провел в Ташкенте встречу с руководством Национального олимпийского комитета республики.