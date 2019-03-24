Автомобиль сына директора рынка "Султони Кабир" разбился вдребезги в центре Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Ночью 23 марта, примерно в 22:20 в центре города Душанбе, у здания бывшего Главпочтамта, рядом с парламентом и памятником Исмоили Сомони автомашина марки "Лексус 350”, белого цвета, с номерами 15 55, которая на высокой скорости ехала со стороны ЦУМ, врезалась в столб и разбилась вдребезги.

Внутри машины, по словам очевидцев, находились четверо. Очевидцы сообщили сайту "Ахбор”, что машина принадлежит Кабири Аваз, сыну собственника и директора крупного рынка "Султони Кабир” Аваза Кабирова.

На фотографиях, присланных очевидцами с места ДТП, видно, что "Лексус” белого цвета разбита вдребезги и на дороге видны лужи крови. На месте ДТП видно очень много сотрудников милиции, а также огромная толпа прохожих. Очевидцы сообщили, что приехали и машины "Скорой помощи”, но еще до их приезда жертв ДТП отвезли на частных машинах по больницам.

Очевидцы рассказали, что всего три "джипа” на бешеных скоростях гонялись друг за другом со стороны ЦУМ, но у Главпочтамта по неясной пока причине водитель "Лексус” не смог справиться с управлением своего транспортного средства и на огромной скорости врезался в придорожный столб.

Другие подробности пока не доступны, в том числе и судьба тех четверых, которые были на разбитой машине. Правоохранительные органы еще не комментировали это страшное ДТП.