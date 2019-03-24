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  24 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана прокомментировал переименование столицы

CA-NEWS (KZ) -  В рамках рабочей поездки в Алматинскую область премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прокомментировал переименование столицы - города Астаны в город Нур-Султан. Об этом сообщает МИА "Казинформ".

Премьер-министр отметил, что переименование города в честь Первого Президента - Елбасы является знаменательным и историческим событием.

- Сегодня на наших глазах в исторической летописи независимого Казахстана открывается новая страница, поэтому обозначить в истории память об основателе нашего государства и его новой столицы Елбасы Нурсултане Абишевиче Назарбаеве - это наш долг перед подрастающим поколением, - сказал Аскар Мамин.
По его словам, город Нур-Султан стал локомотивом экономического развития независимого Казахстана.

- В первые годы становления новой столицы инициированная Елбасы программа "Расцвет Астаны - расцвет Казахстана" дала мощный импульс развитию не только столицы, но и всех регионов страны. Влияние и роль Казахстана на мировой арене возрастает с каждым годом. Это, безусловно, заслуга нашего Елбасы. Носить столице высокое имя Первого Президента - очень справедливое и своевременное решение. С новым именем перед столицей стоят еще большие амбициозные и великие цели. Также это новые возможности и большая ответственность, - отметил премьер-министр, подчеркнув, что "мы все при этом остаемся астанчанами, потому что Нұр-Сұлтан - астана Казахстана!".


23 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о переименовании города Астаны - столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан.

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