В восточной политике модель женщины-лидера вызывает не самую однозначную реакцию, - политолог о кандидатуре Дариги Назарбаевой

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на первый взгляд действительно напрашивается вывод о преемственности власти по семейному принципу и завершении многоступенчатого транзита через передачу трона Дариге Назарбаевой. Поскольку на данном этапе она занимает первоочередную позицию, с которой можно заместить президента, в случае его досрочного ухода, пишет в своем Telegram-канале политолог Талгат Калиев.

Причем, из всех рассмотренных ранее политологом кандидатов (А.Мамин, К-Ж.Токаев, К.Масимов), Дарига Назарбаева обладает наибольшим опытом публичной политики, поскольку основала собственную партию «Асар» и руководила ею, а впоследствии работала секретарём Нур Отана.

Сильными сторонами являются владение государственным языком, наличие ученой степени доктора наук и высокий уровень узнаваемости с имиджем разносторонне развитой личности. Наряду с политической деятельностью, широко известна и как оперная певица и медиаменеджер.

К минусом относятся принадлежность Дариги Нурсултановны к слабой половине человечества. А в восточной политике модель женщины- лидера вызывает не самую однозначную реакцию.

Балластом является и родственная связь с первым президентом. Что зарубежными кругами может быть расценено как семейный принцип наследования. А внутри страны налагать на кандидата чрезмерную ответственность, в рамках которой, дочь должна оправдать и не погубить репутацию отца, пишет Калиев.

С этих позиций может оказаться, что нынешний статус второго лица, но одновременно, крупного и влиятельного акционера власти, оценивается Даригой Назарбаевой, как более привлекательная. Поскольку предполагает сопоставимый доступ к информации и контроля ситуации при значительно меньшей, чем в должности президента, нагрузке и ответственности.

В этой связи, учитывая вышеизложенное и несмотря на богатый опыт, вероятность участия Дариги Назарбаевой в президентских выборах не является значительной. А статус спикера Сената и второго лица в государстве предназначен лишь для обеспечения баланса сил при следующем президенте, защиты интересов членов семьи первого президента и преемственности его курса, заключил политолог.