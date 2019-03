У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер. С него эвакуируют 1300 человек (видео)

CA-NEWS (CA) - Около 1300 человек эвакуируются с круизного лайнера у западного побережья Норвегии, который терпит бедствие, передает BBC.

По сообщению местных властей, на корабле "Викинг-Скай" вышли из строя двигатели. Всех людей на борту перевозят на берег. В эвакуации принимают участие пять вертолетов и несколько судов.

Спасательное агентство Норвегии сообщило, что судно подало сигнал бедствия в условиях сильного волнения на море и сильного ветра 23 марта около 14.00 по местному времени.

Лайнер совершал рейс из порта Ставангер в Тромсё. Район, где произошла авария, называется Хустадвика и считается одним из наиболее опасных на побережье Норвегии.

Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD