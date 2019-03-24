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  24 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ялте 10 граждан из Узбекистана попали в больницу с отравлением

CA-NEWS (UZ) -  В Ялте в больницу с отравлением попали 10 граждан Узбекистана, которые накануне отравились во время празднования дня рождения. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Алексей Челпанов.

"Граждане Узбекистана, занимающиеся строительством объекта в непосредственной близости от санатория "Зори России", отмечали день рождения и употребили скоропортящуюся продукцию. Пострадали 10 человек. Это абсолютно бытовой случай, не носящий системный характер", — пояснил мэр Ялты.

Он также добавил, что пострадавшие не являются работниками санатория. "Зори России" пытаются отбить содержание санатория в зимний период, поэтому предоставили номера 600 гражданам Узбекистана, которые заняты на строительстве других объектов", — заключил Алексей Челпанов.

На данный момент все пострадавшие находятся в инфекционной больнице Ялты.

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